Antalya'da 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında 13 Eylül'de Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek. Konserde opera, pop, standart, folk, orijinal besteler ve Türkçe şarkılar yer alacak.

11.09.2024 11:07  Güncelleme: 12:49
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 'Tarih Sanatla Buluşuyor' isimli etkinlik kapsamında 13 Eylül'de Animdvias ve Friends Konseri düzenlenecek.

Antalya büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliği ile 13 Eylül Cuma günü 'Tarih Sanatla Buluşuyor' isimli etkinlik kapsamında saat 20.30'da Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek.

Konser programında, opera, pop, standart, folk, orijinal besteler, operet melodileri ve piyano sololarının karışımı yer alacak. Türk izleyiciler için de sevilen Türkçe şarkılar programa dahil edildi.

İsviçre'de kurulan kendisini müziğe, sanata ve kültüre adamış Animadivas Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek konserde İsviçreli opera sanatçısı Sandra Werner, etkili sesi ile dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek - Son Dakika
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