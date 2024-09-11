Antalya'da 'Tarih Sanatla Buluşuyor' etkinliği kapsamında Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 'Tarih Sanatla Buluşuyor' isimli etkinlik kapsamında 13 Eylül'de Animdvias ve Friends Konseri düzenlenecek.

Antalya büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi iş birliği ile 13 Eylül Cuma günü 'Tarih Sanatla Buluşuyor' isimli etkinlik kapsamında saat 20.30'da Animadivas ve Friends Konseri düzenlenecek.

Konser programında, opera, pop, standart, folk, orijinal besteler, operet melodileri ve piyano sololarının karışımı yer alacak. Türk izleyiciler için de sevilen Türkçe şarkılar programa dahil edildi.

İsviçre'de kurulan kendisini müziğe, sanata ve kültüre adamış Animadivas Derneği'nin katkılarıyla düzenlenecek konserde İsviçreli opera sanatçısı Sandra Werner, etkili sesi ile dinleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.