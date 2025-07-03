Antalya'da Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'da bir tarlada başlayıp, saman balyaları, bir depo ile evin çatısına sıçrayan yangın, 45 dakikalık çalışmayla söndürüldü.

Yangın saat 15.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan bir tarlada meydana geldi. Tarladaki otların yandığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler, önce saman balyalarına, ardından tarla içersindeki metruk eve sıçradı. Vatandaşlar, kısa süre sonra alanda bulunan alüminyum ürünlerin bulunduğu depo ile bir evin çatısına sıçrayan alevleri söndürmek için seferber oldu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, söndürme çalışmalarına başladı. Yangında büyük hasar alan deponun arka bölümü, alevlerin diğer yerlere sıçramaması için kepçeyle yıkıldı. Yangının 45 dakikalık çalışmayla söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.