Antalya'da Tefecilik Operasyonu: 7 Tutuklama

Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı ilçesinde çok sayıda şüpheliden borç alan ve borçlarını ödeyemediği için hayatına son veren İ.T'nin intiharı ve S.T'nin ifadesi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, tefecilik yoluyla müştekileri çek, senet, araç devri, fatura karşılığı mal almış gibi göstermek suretiyle yaklaşık 650 milyon lira borçlandırdıkları tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.