Antalya'da Tekne Saldırısı: Kalabalık Grup Tekne Sahibi ve Çalışanlarını Yaraladı - Son Dakika
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Antalya'da Tekne Saldırısı: Kalabalık Grup Tekne Sahibi ve Çalışanlarını Yaraladı

Antalya\'da Tekne Saldırısı: Kalabalık Grup Tekne Sahibi ve Çalışanlarını Yaraladı

Antalya'da pala, bıçak ve sopalarla donanmış bir kalabalık grup, bir tekne sahibi ile 3 çalışanını yaraladı. Olayın sebebi olarak bir tekne çalışanının kız kardeşinin rahatsız edildiği iddia edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

26.08.2024 10:49
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ANTALYA'da pala, bıçak ve sopalarla tekneye gelen kalabalık grup, tekne sahibi ile 3 çalışanı yaraladı. Bir tekne çalışanının, içlerinden birinin kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri süren Yaşar P. ile Mehmet D., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Varyant Sokak'ta meydana geldi. Kaleiçi Yat Limanı'ndaki marinaya gelen Yaşar P. ve Mehmet D., 'Asena' isimli tur teknesine gitti. İkiliden biri, tekne sahibi İdris Ö.'ye bir tekne çalışanının kız kardeşini rahatsız ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine İdris Ö., tekneden gitmelerini istedi. Tekneden ayrılan Yaşar P. ile Mehmet D., kısa süre sonra kalabalık bir grup halinde ellerinde pala, bıçak ve sopalarla yeniden geldi.

SUÇ ALETLERİYLE BERABER YAKALANDI

Taraflar arasında çıkan kavgada, tekne çalışanı Sezer A., tekne sahibi İdris Ö., teknede staj gören 16 yaşındaki Yılmaz Ö. ve Mustafa G. yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından kaçan Yaşar P. ve Mehmet D., Cumhuriyet Meydanı yakınlarında motorize polis timleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aletleriyle beraber yakalandı.

'BİRİSİ DENİZE DÜŞÜNCE, KAVGAYI FARK ETTİM'

Kavgayı görenlerden Aydın Zengin, "Yat limanında teknelerin önünde kavga oldu. O esnada birisi denize düşünce, kavgayı fark ettim. Hemen uzaklaştım. Ambulans ve polisler geldikten sonra olay yerini terk ettim. Sadece birisinin denize düştüğünü ve iki grup arasında kavga olduğunu gördüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Tekne Saldırısı: Kalabalık Grup Tekne Sahibi ve Çalışanlarını Yaraladı - Son Dakika

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