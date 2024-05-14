Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili iddianame kabul edildi

Antalya\'da teleferik kazasıyla ilgili iddianame kabul edildi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz dahil olmak üzere 5'i tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, sanıkların 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

14.05.2024 19:19
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 7 Mayıs'ta gönderilen 36 sayfalık iddianamenin inceleme süreci tamamlandı.

İddianameyi inceleyen 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dosyayı kabul etti.

Kaza ve adli süreç

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da teleferik kazasıyla ilgili iddianame kabul edildi - Son Dakika

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