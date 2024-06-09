Antalya'da TIR, balık üretim tesislerinin odunluğuna çarptı - Son Dakika
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Antalya'da TIR, balık üretim tesislerinin odunluğuna çarptı

Antalya'da bir TIR, direksiyon hakimiyetini kaybederek Akdeniz Su Ürünleri balık üretim tesislerinin lojmanlarındaki odunluğa çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda odunluk yıkıldı ancak içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

09.06.2024 16:51
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ANTALYA'da direksiyon hakimiyetini kaybeden adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı TIR, Akdeniz Su Ürünleri balık üretim tesislerinin lojmanlarındaki odunluğa çarptı. Kazada odunluk yıkılırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Duacı Mahallesi 9000 sokak üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan 03 AEK 615 plakalı TIR'ın adı öğrenilemeyen 25 yaşlarındaki sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. TIR ilk olarak yol kenarındaki ağaçlara, ardından Akdeniz Su Ürünleri'nin balık üretim tesisleri lojmanlarında yer alan odunluğa çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kazayı görüp olay yerine gelen vatandaşlar, TIR içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Kaza esnasında odunlukta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Adı öğrenilemeyen sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

'ANNEM KORKARAK BANA SARILDI'

Kaza esnasında aşırı gürültü geldiğini ifade eden Nevzat Timurlek, Annem korkarak bana sarıldı. Dışarı koştum, şoför yaralıydı. Ağacı ve odunluğu yıkmış. TIR'ın önünde duvar vardı, duvarı kaldırdık. Ambulansa aldılar. Allah bizi korumuş, bizim eve de çarpabilirdi dedi. Ekipler kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

HABER Adem AKALAN- KAMERA Burak YALMANANTALYA,

Kaynak: DHA

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