Antalya'da, tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Antalya- Isparta kara yolunda seyreden Ufuk Usta'nın kullandığı 31 APT 887 plakalı tır ile Bilal Demir idaresindeki 07 BRH 230 plakalı minibüs, Aksu ilçesi Fettahlı kavşağında çarpıştı.
Minibüs sürücüsü Demir, çarpışmada hasar gören aracında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Demir, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Demir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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