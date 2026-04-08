Antalya'da TIR-Minibüs Kazası: 7 Ölü, 7 Yaralı

1) ANTALYA'DA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 ÖLÜ, 7 YARALI

ANTALYA'da TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Antalya - Isparta karayolu Kargı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 07 CCJ 799 plakalı TIR ile 15 ADU 494 plakalı minibüsle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan yönetimindeki 15 ADU 494 plakalı minibüs ile Gürkan G. idaresindeki 07 CCJ 799 plakalı, bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından minibüs hurdaya döndü. Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu minibüste sıkışan 7 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile araçta bulunan Gülsüm Özkan, Zeynep İnaz, Hayrunisa Karaca, Elmas Yüce, Cemile Çakır ve Yeter Gümüş yaşamını yitirdi. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikseri sürücüsü Gürkan G.'nin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan kaza yerine gelen hayatını kaybedenlerin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

GÖRGÜ TANIĞI: SERA İŞÇİLERİ İŞTEN DÖNÜYORDU

Kazayı gören Tanju Duran, hayatını kaybedenlerin Kocaliler Mahallesi'nden olduğunu belirterek, "Kocaliler'de kendi köylülerim hayatını kaybedenler. Sera işçileriydi. İş çıkışı burada talihsiz kaza olmuş. Evlerine giderken mesaiden çıkmışlardı. Bu iki şeritli yolda, bulvar tarafından hızlı geldiği belirtilen TIR muhtemelen kayarak minibüsle çarpıştı" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği'nden kazaya ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde minibüs ile beton mikserinin karıştığı çarpışmalı trafik kazası sonucu ilk belirlemelere göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilmiş olup, bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmış, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yol, kontrollü şekilde trafiğe açılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.