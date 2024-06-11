Antalya Serik\'te Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Serik Sanayi Kavşağında, Resul Y'nin kullandığı 41 APU 125 plakalı tır ile Bahri S. yönetimindeki 07 YMM 45 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Bahri S. ile otomobilde bulunan Bayram E. K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Resul Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.