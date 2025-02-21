Antalya'da Toplu Taşıma İçin Sağ Şerit Uygulamasında İkinci Aşama Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Toplu Taşıma İçin Sağ Şerit Uygulamasında İkinci Aşama Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek için başlattığı otobüslere özel şerit uygulamasının ikinci etabına geçti. Güllük Kavşağı'ndan Antalyaspor Kavşağı'na kadar olan bölgede halk otobüsleri sağ şeridi kullanarak kesintisiz geçiş yapabilecek.

21.02.2025 16:08
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla başlattığı otobüslere özel şerit uygulamasında ikinci etaba geçti. Bu kapsamda halk otobüsleri, zorunlu sağ şerit uygulamasıyla alt geçide girmeden Güllük Kavşağı'ndan transit geçiş sağlayarak, Antalyaspor Kavşağı'na kadar kesintisiz bir şekilde sağ şeridi kullanabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk otobüslerine zorunlu olacak sağ şerit uygulaması ile ilgili düzenlemelere devam ediyor. Bu kapsamda Mevlana Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı, Güllük Kavşağı ve Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'ndaki ana arterlerde sağ şeritlerin yalnızca toplu taşıma araçlarına ayrılmasını sağlayarak trafiğin daha akıcı hale gelmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Toplu taşıma araçlarının hızını artırarak trafik sıkışıklığını büyük ölçüde hafifletmesi bekleniyor

Uygulamanın ilk etabı olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı'na kadar olan yolda başlayan sağ şerit uygulaması başarılı şekilde sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, Güllük Kavşağı'nda düzenleme çalışması yaptı. Çalışma ile Güllük Kavşağı otobüsler için transit geçişe hazır hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile halk otobüsleri, Güllük alt geçidine girmeden, transit olarak Güllük Kavşağı'ndan geçiş sağlayarak Antalyaspor Kavşağı'na kadar kesintisiz bir şekilde sağ şeridi kullanabilecek. Bu uygulamanın, toplu taşıma araçlarının hızını artırarak trafik sıkışıklığını büyük ölçüde hafifletmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya'da Toplu Taşıma İçin Sağ Şerit Uygulamasında İkinci Aşama Başladı - Son Dakika
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