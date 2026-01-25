Antalya Trafiği, Trafik Kontrol Merkezi ile 7/24 Mercek Altında - Son Dakika
Antalya Trafiği, Trafik Kontrol Merkezi ile 7/24 Mercek Altında

25.01.2026 12:44  Güncelleme: 15:11
Antalya Büyükşehir Belediyesi, artan araç yoğunluğunu yönetmek amacıyla 2022 yılında kurulan Trafik Kontrol Merkezi ile kentin trafik akışını 7/24 izleyip anlık müdahalelerle güvenli ve düzenli hale getiriyor. Gelişmiş teknoloji kullanarak sinyal sürelerini dinamik olarak ayarlayıp sürücülerin bekleme sürelerini azaltmayı hedefliyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde artan araç yoğunluğunu daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla teknolojiyi etkin biçimde kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılında hizmete açılan Trafik Kontrol Merkezi, kent trafiğini 7 gün 24 saat esasına göre izleyerek anlık müdahalelerle ulaşımda sürekliliği sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Trafik Kontrol Merkezi, kent genelinde bulunan 104 sinyalize kavşağı tek noktadan yönetiyor. Merkezde kullanılan ileri teknoloji sistemler kapsamında 66 adet hareketli (PTZ) kamera ve 40 adet balıkgözü kamera ile kavşaklar, ana arterler ve yoğunluk yaşanan bölgeler anlık olarak izleniyor. Ayrıca uzaktan erişilebilir 104 sinyalize kavşak dışında 108 adet kavşakta uygulanan manyetik loop sistemi ile anlık araç yoğunluklarına göre değişken yeşil ışık süreleri belirleniyor. Bu sistem sayesinde kavşaklardaki trafik akışı anlık veriler doğrultusunda düzenlenebiliyor.

Türkiye'nin nüfusuna göre en fazla motorlu araç sayısına sahip Antalya'da, trafik akışının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi için geliştirilen merkez, sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı sayesinde olası aksaklıklara hızlı müdahale imkanı sunuyor. Trafik Kontrol Merkezi'nde; kent genelindeki kritik kavşaklar, ana arterler ve yoğunluk yaşanan bölgeler kesintisiz olarak izleniyor. Kamera sistemleri, sinyalizasyon altyapısı ve akıllı ulaşım sistemleri aracılığıyla trafik yoğunluğu ölçülüyor, olası sorunlar erken aşamada tespit edilerek gerekli yönlendirmeler yapılıyor. Böylece hem sürücülerin bekleme süreleri azaltılıyor hem de trafik güvenliği artırılıyor.

Merkezde görev alan uzman ekipler, trafik yoğunluğuna göre sinyal sürelerini dinamik olarak ayarlayarak araç bekleme sürelerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluklara karşı, veriye dayalı anlık müdahalelerle trafik akışının daha dengeli hale getirilmesi sağlanıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan hızlı müdahalelerle kent genelinde ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

