Antalya\'da Trafikte Güvendeyim Projesi kapsamında orman işletme ekibine eğitim verildi

Antalya'da, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timince yürütülen "Trafikte Güvendeyim Projesi" kapsamında orman işletme ekibine eğitim verildi.

Jandarma ekipleri, proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçların karıştığı kazaların ve bundan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması amacıyla eğitim programlarını sürdürüyor.

Kemer Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programda, Kemer Orman İşletme Müdürlüğü, Ulupınar Orman İşletme Şefliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli personele yönelik trafik eğitimi verildi.

Eğitimde, hız sınırı, emniyet kemeri kullanımı, yaya önceliği, geçiş üstünlüğü konuları ve diğer trafik kurallarının önemi anlatıldı.

Katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı.