Antalya'nın Aksu ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet A. idaresindeki 34 JZ 5980 plakalı otomobil, Antalya - Isparta kara yolu Yeşilkaraman Mahallesi mevkisinde, Nebi Özden yönetimindeki 07 AYE 765 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, traktör sürücüsü Özden'in hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada yaralanan Mustafa Nebi Özden ve Mehmet A, ambulansla Antalya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da traktör ile otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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