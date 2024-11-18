Antalya\'da Tur Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde tur otobüsünün otomobili sürükleyip, karşı şeride geçtiği ve otomobil sürücüsü Ali Yılmaz'ın (20) yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'tan Serik ilçesi yönüne ilerleyen Hüseyin Köle'nin kullandığı 07 BKP 115 plakalı tur otobüsü, kavşaktan geçmeye çalışan Ali Yılmaz yönetimindeki 07 AKH 810 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili yaklaşık 20 metre sürükledikten sonra refüjdeki palmiye ağacını deviren otobüs, karşı şeride geçip kaldırıma çarparak durdu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Ali Yılmaz, sıkıştığı araçta itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ali Yılmaz hayatını kaybetti. Tur otobüsündeki 13 yolcu büyük korku yaşarken, yaralanan olmadı. Otobüs şoförü Hüseyin Köle gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; savrulan otomobilin metrelerce dönerek sürüklenmesi ve otobüsün de refüjü aşıp, karşı şeride geçişi yer aldı.