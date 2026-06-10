Antalya\'da Turizm Yatırımları İçin İhale

Antalya'daki 2 kamu taşınmazının turizm yatırımlarına tahsisi için ihale yapıldı.

Turizm Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde turizm yatırımcılarının ilgisine sunulan kamu taşınmazlarının tahsisi için bu yılın ilk ihale toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında, yatırımcıların katılımıyla bakanlıkta gerçekleştirildi.

İhale öncesinde konuşan Alpaslan, Antalya'da 2 taşınmaz için turizm yatırımcılarının başvuruda bulunulduğunu belirtti.

Alpaslan, "Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir spor merkezi ve bir eğlence merkezi için müzakere yapacağız. Kültür Turizm Bakanlığı olarak ülkemiz turizminin daha üst noktalara gelmesi için yaptığımız çalışmalar çerçevesinde daha kapsamlı bir tahsis paketini önümüzdeki günlerde yine kamuoyuyla paylaşacağız. Bugünkü müzakerenin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Nadir Alpaslan, ülke turizminin son yıllarda dünya ortalamasının çok üstünde büyüdüğünü, planlı geliştiğini ve çevreye duyarlı olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Uzun bir zamandan beri turizm sektörünün önemli ihtiyaçlarından birinin turizm personelinin barınma ihtiyacı olduğuna işaret eden Alpaslan, bu kapsamda lojman çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Alpaslan, gelecek günlerde Antalya ve Muğla başta olmak üzere turizm merkezlerinde lojman alanları oluşturarak, yatırımcılara sunacaklarını söyledi.

Alpaslan'ın konuşmasının ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kızılağaç bölgesinde 1 ve Sorgun Mahallesi'nde 1 taşınmaz için yatırımcılar tarafından sosyal ve teknik altyapıya katılım payları teklif edildi.

Müzakereleri yapılan taşınmazların üzerindeki yatırımların tamamlanması ile tesisler turizme kazandırılacak.