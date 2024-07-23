Antalya'da Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor

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Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde düzenlenen ücretsiz yüzme kurslarına katılan çocuklar ve yetişkinler, temel yüzme tekniklerini öğreniyor.

23.07.2024 13:16  Güncelleme: 13:25
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin, " Antalya'da yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla düzenlediği ücretsiz kursları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin 30 milyonluk yatırımla Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alanda hayata geçirdiği Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde, ücretsiz yüzme eğitimleri veriliyor. 8-14 yaş grubuna yönelik kursta 8 derste temel eğitim tamamlanıyor. Derslerde çocuklara yüzme sırasında nefes alma teknikleri, su üzerinde durma, yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ve suya atlama gibi temel yüzme eğitimleri veriliyor. Kompleks yüzme başantrenörü Erkin Er, tesiste ayrıca haftada 2 gün yetişkinlere özel su cimnastiği eğitimlerinin de verildiğini aktardı.

Kursa katılan 8 yaşındaki Çınar Çelik, tahtayla yüzme, ayak çırpma gibi temel hareketleri kursta öğrendiğini söyledi.

Rüzgar Demir ise korkarak geldiği derslerde antrenörleri ve arkadaşlarının desteğiyle su korkusunu yendiğini aktardı. Demir, kursta kulaç atarak yüzme, su da dalma, geri geri yüzme ve yatarak yüzmeyi öğrendiğini paylaştı.

Antalya\'da Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

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