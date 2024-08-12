Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali - Son Dakika
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Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 19 ülkeden dansçılar farklı kategorilerdeki performanslarıyla vatandaşlara dans dolu üç gün yaşattı.

12.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:43
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali'ne ev sahipliği yaptı. 19 ülkeden festivale katılan dansçılar, farklı kategorilerdeki performanslarıyla vatandaşlara dans dolu üç gün yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Final Jam iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali renkli gösterilerle yurttaşlara keyifli anlar yaşattı. Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda başlayan ve üç gün süren festivalde, 19 ülkeden dans grupları, çeşitli kategoride hareketli danslarını Antalyalılar için sergiledi.

19 ülkeden dansçılar yarıştı

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fas, Venezuella, Almanya, Belarus, Afrika, Moğolistan, Özbekistan, Fransa, Portekiz, İngiltere, İtalya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Bulgaristan ve Çin olmak üzere 19 ülkeden dünya şampiyonları ve dereceli dansçılar, festivalde en güzel danslarını sergileyerek görsel bir şölen sundu.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalin ilk gününden son gününe kadar dansçılar arasında sahnede büyük rekabet yaşandı. DJ Volkan Akkaya'nın müzikleri eşliğinde Breaking ve All Style kategorisi final gösterileri, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Solo dans gösterilerinde Türkiye'yi temsil eden Volkan Arıcı birincilik kazanırken, grup dans gösterilerinde muhteşem sahne performansıyla Rusya birinci oldu. Ödüller, Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atilla tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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