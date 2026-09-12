Antalya'da üniversite öğrencileri otogar ve havalimanından yurtlara taşındı - Son Dakika
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Antalya'da üniversite öğrencileri otogar ve havalimanından yurtlara taşındı

Antalya\'da üniversite öğrencileri otogar ve havalimanından yurtlara taşındı
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Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kente okumaya gelen üniversite öğrencilerini otogar ve havalimanından alarak kalacakları yurtlara yerleştirdi. Kentte 25 bin öğrencinin barınma hizmetinden yararlandığı belirtildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, kente okumaya gelen üniversite öğrencilerini servislerle otogar ve havalimanlarından alarak kalacakları yurtlara yerleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Yurtları Uyum Programı" kapsamında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve beraberindeki ekip, otogara gelen öğrencileri karşıladı.

Kalacakları yurtlara göre servislere yönlendirilen öğrenciler, ekiplerin yardımıyla yurtlarına yerleştirildi.

İl Müdürü Gürhan, gazetecilere, eylül itibarıyla üniversite öğrencilerinin kente gelmeye başladığını söyledi.

Öğrencileri otogar ve havalimanlarında karşıladıklarını anlatan Gürhan, "Kente gelen öğrenciler gönüllülerimiz, antrenörlerimiz ve personelimizle karşılayıp kayıtlı oldukları yurtlarına ve kaldıkları evlere teslim ediyoruz. Bir şehre insan ilk geldiğinde yüzündeki tedirginliği görüyoruz. Onları burada karşıladığımızda yüzlerindeki mutluluğu görüyoruz ve anne babaların da yüreğine su serpiyoruz." dedi.

Kentte 25 bin öğrencinin barınma hizmetinden yararlandığını belirten Gürhan, bütün şehirlerde olduğu gibi kentte de öğrencilerin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek yurtlara sahip olduklarını ifade etti.

Öğrenci Sinem Yalçınkaya ise 3 yıldır Antalya'da okuduğunu ve her defasında Gençlik ve Spor Bakanlığının bu hizmetinden yararlandığını kaydetti.

İlk yıl ne yapacağını bilemediği için tedirginlikler yaşadığını dile getiren Yalçınkaya, "Bu hizmetten dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ederim, çok yararlı bir hizmet oldu. Bizi otogarda karşılayıp kaldığımız yerlere kadar sorunsuz ulaşmamız sağlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gençlik, Antalya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da üniversite öğrencileri otogar ve havalimanından yurtlara taşındı - Son Dakika

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