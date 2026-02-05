Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Türk Müziğinin Ustalarına Saygı Konseri

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz isimlerini "Ustalara Saygı" konseriyle andı. Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Ayten Alpman, Tanju Okan ve Berkant'ın eserlerinin seslendirildiği konser, müzikseverlere özel bir gece yaşattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından düzenlenen "Ustalara Saygı" konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde; Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Ayten Alpman, Tanju Okan ve Berkant'ın Türk müziğine damga vurmuş, hafızalara kazınan eserleri, yeniden hayat buldu.
Umut Özdiken şefliğindeki konserde, Hasan Özer Özbay ve İsmail Tepe'nin düzenlemelerine Ümit Burak Tekinay, Elif Eda Saraçlar ve Hale Ciğer yorumlarıyla yeniden hayat verdi.
Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, konser anısına solistlere çiçek takdim etti.
