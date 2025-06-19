Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

ANTALYA'da, polis ekiplerince Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Polis tarafından yakalanan M.O., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, M.O. isimli şüphelinin Kepez ilçesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğunu ve bu maddeleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığıyla il genelinde piyasaya süreceğini tespit etti. Operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler, operasyon kapsamında şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 30 paket halinde toplam 15 kilogram eroin maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ele geçirdi. Ekiplerce yakalanan M.O., 'uyuşturucu' veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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