Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yağış Sonrası Bozulan Yolları Onarıyor

(ANTLYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım ekipleri, kent genelinde aşırı yağışlar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması yürütüyor. Ekipler, içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında açılan hatlarda, yoğun yağışların ardından oluşan bozulmalara hızla müdahale ederek geçici dolgu çalışmaları yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; içme suyu hatlarının yenilenmesi ve bakım-onarım faaliyetleri sonrasında açılan yol kesimlerinde, yağışların etkisiyle meydana gelen bozulmalar tespit edilerek hızla onarılıyor. Ekipler, asfalt öncesi zeminin oturması ve gerekli teknik koşulların sağlanması amacıyla öncelikle geçici dolgu uygulaması gerçekleştiriyor. Dolgu sürecinin tamamlanmasının ardından ise program dahilinde kalıcı asfalt çalışmaları hayata geçirilecek.

Havaalanı güzergahına sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi

Konyaaltı ilçesinde başlatılan içme suyu altyapı çalışmalarının ardından, içme suyu hatlarının geçtiği güzergahlarda dolgu işlemleri tamamlandı. Belediye Caddesi, Atatürk Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Gürsu 304 Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında açılan hatlar geçici dolgu ile kapatılarak ulaşım güvenliği sağlandı. Teknik şartların oluşmasının ardından bu bölgelerde program dahilinde kalıcı asfalt çalışmaları gerçekleştirilecek. Aksu ilçesinde bulunan Lara Caddesi ile Kardeş Kentler Caddesi'nin havaalanı gidiş güzergahı, olumsuz hava koşullarından etkilendi. Lara Caddesi'nde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfalt yenilemesi yapılırken, havaalanı güzergahına ise sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Kapanan yollar açıldı

Alanya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış beraberinde heyelan ve toprak kaymalarını yol açtı. Ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için teyakkuz halinde olan Büyükşehir ekipleri, sorunların yaşandığı bölgelerde çalışma yaparak yolları güvenli hale getiriyor. Gümüşkavak ve Beldibi Mahallesi grup yollarında yaşanan toprak kayması ve heyelan sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekipleri bölgeye gönderdiği iş makineleriyle kısa sürede yolları açtı. Gümüşkavak'da ise taş ve toprakla tıkanan şarampol ve yol temizliği gerçekleştirildi. Dim Grup Yolu ve Bucak Mahallesi yolunda heyelan nedeniyle yola düşen kaya, taş ve toprak iş makineleriyle temizlenerek yol trafiğe açıldı. Diğer yandan toprakla dolan şarampoller ise kepçe yardımıyla temizlenerek yol güvenli hale getirildi.