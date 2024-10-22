Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

Antalya\'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

66 yaşındaki Mehmet Kazancı evinde ölü bulundu, ölümü şüpheli olarak inceleniyor.

22.10.2024 17:33
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ANTALYA'da yalnız yaşayan Mehmet Kazancı (66), evinde ölü bulundu. Kazancı'nın dün ziyaret ettiği mahalle muhtarına kendisini iyi hissetmediğini ve öleceğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1304 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Babası Mehmet Kazancı'dan haber alamayan Recep Kazancı, evin olduğu yere geldi. Kazancı, kapının kilitli olması ve açılmaması sonucu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede adrese gelirken, itfaiye ekibi kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, odasında hareketsiz bulunan Mehmet Kazancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazancı'nın evine gelen belediye tabibi, ölümü şüpheli buldu. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından Kazancı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazancı'nın kalp hastalığı olduğu belirtildi.

'KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI'

Mehmet Kazancı'nın dün Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay'ı ziyaret ettiği ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. Muhtar Halil Ay, "İtfaiye gelerek kapıyı açtı. Mehmet amcanın öldüğünü gördük. İyi ve sevilen bir insandı. Kimseye zararı olmayan bir insandı. Hatta dün muhtarlığa geldi ve oturduk. Sohbet ettik. 'Öleceğim, kötüyüm' dedi. Ben de 'Ağabey sen eski topraksın, sana bir şey olmaz' dedim. Bitkin bir hali vardı. Oğlu da bugün hastaneye götürecekti. Randevusu vardı, kalp rahatsızlığı da vardı. Kendi halinde bir insandı. Çok üzüldüm. Sözün bittiği noktadayız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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