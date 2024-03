Antalya\'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor

Down sendromlu çocuklar farkındalık günü etkinliğinde doyasıya eğlendi

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Medical Point Gaziantep Hastanesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle düzenlenen '21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar yüz boyama, futbol, kutu oyunları gibi faaliyetlerle keyifli vakit geçirdi.