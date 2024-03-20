Antalya\'da Yanan Ormanlık Alanın Eski Haline Dönmesi İçin 1100 Kilogram Tohum Kullanılıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, geçen sene yanan ormanlık alanın eski haline dönmesi için 1100 kilogram tohum kullanılıyor.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde geçen yıl 24 Temmuz'da başlayan ve ekiplerin 5 gün süren çalışmasıyla söndürülen yangının etkilediği alanda, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ve beraberindekiler incelemelerde bulundu.
Yanan ağaçları keserek bölgeden temizleyen ve bölgeye 1100 kilogram tohum saçan ekipler, alanın eski haline dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölge Müdürü Dikici, gazetecilere, bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle zorlandıklarını anlatarak, "Yanan bölge, milli parklar alanı içindeydi ve yangın sonrası 192 hektar alanda çalışabildik. Yanan ağaçları temizledik, yaklaşık 13 bin 500 ağacı damgaladık ve alandan çıkardık. Hem mevcut ağaçlardan düşen tohumlar hem de bizim çevreden topladığımız 1100 kilogram tohumu araziye takviye ettik." dedi.
Mevsimin gelmesi, rutubet ve sıcaklığın bir miktar artmasıyla alanda çimlenmenin başladığını vurgulayan Dikici, 3-5 yıl içerisinde ağaçların 1 metrenin üzerine çıkacağını kaydetti.
Yanan alanın 208 hektarını ise tabiata terk ettiklerini anlatan Dikici, şunları dile getirdi:
"Tabiat, yanan o alanları kendi kendine yenileyecek. Bu alan yaban hayatının da çok yoğun olduğu bir saha ve yaban hayatı yeniden canlanmaya başladı. Sahadaki ormancılık işlemlerini biz şu anda bitirdik. Artık bizler de tohumlarımızın çimlenmesi ve fidanların ağaca dönmesi için bakımlarını yapıp bırakacağız. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı ve buradaki yangının da ihmal ve insan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Burada çıkan yangının sebebini net olarak tespit edemedik. Çünkü mevsim itibarıyla yağmur yok, yıldırım yok. ya kasıt ya da insan kaynaklı bir ihmal var."
Son zamanlarda meydana gelen yangınlardan dolayı gönüllü başvurusunda bulunan vatandaşların sayısında artış olduğuna dikkati çeken Dikici, özellikle 18-45 yaş aralığındaki vatandaşların gönüllü olmasını istediklerini kaydetti.
Dikici, insanlara ormanların yanma ihtimaline karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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