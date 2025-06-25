Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekipler tarafından apartman kısa sürede tahliye edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, kimsenin yaşamadığı öğrenilen evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti - Son Dakika
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