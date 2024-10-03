Antalya'da Yangın: Kadın Balkona Sığınarak Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Kadın Balkona Sığınarak Kurtuldu

Antalya\'da Yangın: Kadın Balkona Sığınarak Kurtuldu

Antalya'da çıkan yangında, Ludmira Generalova Genç balkona sığınarak itfaiye tarafından kurtarıldı.

03.10.2024 12:18
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ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında alevlerden kaçarak balkona sığınan Ludmira Generalova Genç, kendini korumak için çarşafa sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Genç'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2253 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alev yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yanan evde oturan Yalçın Genç kapıya, eşi Ludmira Generalova Genç ise balkona doğru kaçtı. Balkonda çarşafa sarılarak kendisini korumaya çalışan Ludmira Generalova Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerden etkilenip, yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Ludmira Generalova Genç'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangında ailenin kedisinin öldüğü öğrenildi.

Diğer yandan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Genç'in balkona kaçtığı ve alevlerden korunmak için çarşafı üzerine attığı görüldü.

Kaynak: DHA

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