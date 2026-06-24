Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'da boş arazide çıkan ot ve çalılık yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyüp, seraları ve evlerin bulunduğu bölgeyi tehdit etti. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Buğlem Sokak üzerinde yer alan boş arazide meydana geldi. Ot ve çalılığın bulunduğu alandan duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi rüzgarın da etkisiyle büyüyüp seralar ve evlerin olduğu alana doğru giden yangını söndürmekte zorlanınca takviye ekip istendi. Bu esnada yangın yerine yakın noktada bulunan bazı fabrikalarda çalışanlar hortumlarla hem alevlerin kendi iş yerlerine gelmesini, hem de büyümesini engellemeye çalıştı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle yangın 45 dakikalık çalışmayla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,