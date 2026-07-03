Antalya'da Yangın: Zihinsel Engelli Çocuğa İtfaiye Yardımı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın: Zihinsel Engelli Çocuğa İtfaiye Yardımı

Antalya\'da Yangın: Zihinsel Engelli Çocuğa İtfaiye Yardımı
03.07.2026 20:13
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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında, itfaiye erleri 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa yardım etti.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye erleri, çakmakla oynarken yangını çıkardığı öne sürülen 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu da yalnız bırakmadı. Kendini ifade etmekte güçlük çeken ve aç olduğunu söyleyen çocuğa, itfaiye erleri bir iş yerinden dürüm ve ayran aldı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2213 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre annesi işte olan ve evde tek başına kalan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, çakmakla oynadığı sırada yatağı ateşe verdi. Kısa sürede yatağı saran alevleri fark eden çocuk, evden çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Dairede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

'DÜRÜM VE AYRAN ALDILAR'

Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yangının ardından kaldırımda bekleyen ve kendini ifade etmekte güçlük çeken çocuğun aç olduğunu fark eden itfaiye personeli, yakındaki bir iş yerinden dürüm ve ayran aldı. İtfaiye erleri, çocuğun karnını doyurdu, onunla yakından ilgilenerek yalnız bırakmadı.

'TORUNUNU ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ'

Yangın haberini alarak olay yerine gelen babaannesi, torununa sarılarak uzun süre teselli etti. Gözyaşlarını tutamayan babaanne, torununu başını öperek sakinleştirmeye çalıştı.

Dairede zarara yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın: Zihinsel Engelli Çocuğa İtfaiye Yardımı - Son Dakika

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