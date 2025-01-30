Antalya'da Yangında Mahsur Kalan 3 Çocuk Devlet Korumasına Alındı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 çocuğun tedavilerinin ardından devlet korumasına alındığını açıkladı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 gün önce bir evde çıkan yangında 3 çocuk, mahsur kaldı. Çocuklar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra sağlık kontrolleri için Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çocukların tedavisinin tamamlandığı belirtilerek, çocukların devlet korumasına alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak 2025 tarihinde evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır" denildi.