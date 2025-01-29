Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı

Antalya\'da Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 80 yaşındaki komşuları Gülbeyaz Ağım, durumları için gözyaşı döktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

29.01.2025 09:58  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'da çıkan yangında evlerinde mahsur kalan İbrahim ve Fatma Atalmış çifti, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sırasında aynı binada oturan Gülbeyaz Ağım (80), komşuları için gözyaşı döktü.

Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2449 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Dairenin salon kısmından duman çıktığını fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının çıktığı dairenin sahibi İbrahim Atalmış ile eşi Fatma Atalmış, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Binanın 3'üncü katında oturan Gülbeyaz Ağım (80), mahsur kalan komşuları için gözyaşı döktü. Komşularının durumuna üzülen kadını, mahalleli güçlükle teselli etti. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Atalmış çiftini kurtarıp, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Atalmış çifti, Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Binada ve dairenin salon kısmında zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Yaşam, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Çifti İtfaiye Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.