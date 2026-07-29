Antalya\'da Yangınlar Kontrol Altında

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan 2 yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, Alanya'daki yangın da kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, saat 04.30 sıralarında makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, arazöz ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler yakındaki ormana sıçramadan söndürüldü. Aynı saatlerde Erentepe Mahallesi'ndeki çam fidanlığında da yangın çıktı. Bu yangına müdahale için de ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Yangın tehlikeli boyutlara ulaşmadan söndürüldü. 3 dönüm çam fidanının zarar gördüğü bölgenin 2016 yılındaki yangının ardından yeşillendirme çalışmaları yapılan alan olduğu belirtildi.

ALANYA'DA YANGIN

Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde de gece saatlerinde tarım arazileri ve yerleşim yerlerinin de bulunduğu noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 3 hektarı orman, 14 hektarı zirai alan olmak üzere toplam 17 hektar zarar gördü. Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.