Antalya'da yarın 06.00-24.00 arası Konyaaltı ve Muratpaşa'da su kesintisi yaşanacak - Son Dakika
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Antalya'da yarın 06.00-24.00 arası Konyaaltı ve Muratpaşa'da su kesintisi yaşanacak

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Antalya\'da yarın 06.00-24.00 arası Konyaaltı ve Muratpaşa\'da su kesintisi yaşanacak
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı'ndaki kavşak çalışması nedeniyle yarın 06.00-24.00 arasında Konyaaltı ve Muratpaşa başta olmak üzere çok sayıda mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu. Vatandaşlardan kesinti öncesinde tedbir almaları istendi.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı'nda Karayolları Katlı Kavşak çalışması kapsamında yapılacak altyapı bağlantıları nedeniyle yarın 06.00 ile 24.00 saatleri arasında Konyaaltı ve Muratpaşa başta olmak üzere çok sayıda mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde devam eden Karayolları Katlı Kavşak çalışması kapsamında Duraliler 1 Ana İsale Hattı'na ait bin milimetre çapındaki çelik boruların deplase bağlantıları yapılacak. Yarın saat 06.00'da başlayacak çalışmaların gece 24.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahallede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK MAHALLELER

Çalışmalardan Konyaaltı, Muratpaşa ve çevresindeki çok sayıda yerleşim alanının etkilenmesi bekleniyor. Su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek mahalleler şöyle:

"Bahtılı (bir kısmı), Aşağıkaraman, Duraliler, Mollayusuf (Villalar Bölgesi), Siteler, Akdeniz Üniversitesi, Bayındır, Meltem, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Altındağ, Kışla, Kızılsaray, Elmalı, Tahılpazarı, Balbey, Selçuk, Barbaros, Kılıçarslan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Fener, Çağlayan, Güzeloba, Kemerağzı, Kundu ve Kundu Oteller Bölgesi."

ÇALIŞMALAR GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

Çalışma programı kapsamında iki adet bağlantı işlemi gerçekleştirilecek. Ayrıca ana şebeke hattı üzerinde bulunan vantuz, vana ve debimetrelerin tamir ve bakımları yapılacak. Çalışmanın ana isale hattı üzerinde yürütülmesi nedeniyle etkilerin bildirilen mahallelerle sınırlı kalmayabileceği, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki diğer ana depoların da etkilenmesi durumunda su kesintisinin belirtilen süreden daha uzun sürebileceği belirtildi.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ

Su kesintisinin 30 Ekim Cuma günü (yarın) 06.00 ile 24.00 saatleri arasında yaşanması planlanıyor. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda ise suyun belirtilen saat beklenmeden yeniden verilmesi mümkün olacak. Ancak çalışmalar sona erse bile su şebekesinin yeniden dengelenmesi ve basıncın normal seviyeye ulaşması zaman alabilecek. Bu nedenle vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri alması, ihtiyaç duyabilecekleri suyu önceden temin etmesi istendi.

Kaynak: ANKA
Antalya Büyükşehir BelediyesiMuratpaşaKonyaaltıAntalyaGüncelYaşamSon Dakika

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