Antalya'da Yavru Köpek Balığı Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yavru Köpek Balığı Şaşırttı

Geniş Video İzle

Balıkçı, yavru Mako köpek balığının teknesine saldırdığını ve tedirgin olmadıklarını söyledi.

22.04.2025 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yavru köpek balığı teknenin çapasına saldırdı, balıkçı hayatının şokunu yaşadı

Balıkçı Savaş Güzel: "Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık"

Görüntüleri değerlendiren profesör, köpek balığının yavru, zararsız ve insanların yüzeceği alana gelmeyeceğini bildirdi

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Sanal çapayı yem zannediyor"

-"Antalya körfezi Makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanlar yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar"

"Bunu sosyal medyada paylaşmamaları gerekiyor. Zararsız bunlar, kendi yavru daha"

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı Sahili açıklarında bir köpek balığının amatör balıkçı teknesinin çapasına saldırdığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçı Savaş Güzel, "Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık" diye konuşurken, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, görüntülerdeki köpek balığının yavru bir balık olduğunu belirterek, denize girecek olan vatandaşların tedirgin olmaması ve korkmaması gerektiğini söyledi.

Antalya'da Mako cinsi bir köpek balığının balıkçı teknesinin sanal çapasına saldırdığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kılavuz balıklar eşliğinde teknenin etrafından dolanan köpek balığının bir anda tekneye saldırdığı ve sonrasında yaşanan panik anları görüldü. Görüntüleri çeken ve amatör balıkçılık ile uğraşan Savaş Güzel'in çektiği görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Amatör olarak büyük balık avları yaptığını ve hafta sonu tatili nedeniyle oğlu ile birlikte balığa çıktığını belirten Güzel, "Oğlumu hafta sonunda eğlendirmek için balığa çıkmıştık. Yaklaşık 30 metre derinliğe gelmiştik. O esnada büyük bir yüzgeç gördük su yüzeyinde, merak edip biraz yaklaştık. O anda da teknemizin sanal çapası sudaydı. Köpek balığını gördük. Önce bir hamle yaptı, biz ön tarafa geçtiğini sardık ama teknenin sanal çapasına saldırmış" dedi.

"Akdeniz'de gördüğüm en büyük Makoydu"

Birkaç dakika uğraşıp Mako cinsi köpek balığını sanal çapadan kurtarmaya çalıştıklarını belirten Savaş Güzel, "Yaklaşık bir 15-20 dakika daha teknenin yakınlarında bize kendini göstererek yüzdü. Sonradan da uzaklaşıp gitti, hir hangi bir sorun yaşamadık ama çapamız baya bir zarar gördü. Bu Mako cinsi köpek balıkları çok meraklı bir cins ve Akdeniz'de gördüğüm en büyük Makolardan birisiydi. Bizim için bam başka bir deneyimde, yaklaşık 18-20 yıldır su ile iç içeyiz. Aktif olarak her zaman balığa çıkıyoruz. Akdeniz'de böyle büyük bir Mako balığı hiç görmemiştim. İlk defa gördüm ve çok şaşırdım. Oğlumda hatta teknede bir panik yaşadı. Biraz korktuk, biraz heyecanlandık, ama güzel anlar yaşadık. Makoyu suda canlı gözle görmek bizim için harikaydı" şeklinde konuştu. Köpek balığının tekne çapasına saldırdığı anlarda Güzel'in yanında bulunan oğlu Arda Güzel'de, "Köpek balığını gördüğümde tekneye atlayacak sandım. Biraz panikledim teknenin içinde korktum" ifadelerini kullandı.

"Görüntüdeki yavru bir Mako"

Köpekbalığının yavru bir Mako cinsi köpek balığını olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'da "Vatandaşın çektiği görüntü iki önemli yanı var. Birinci yanı önemli olan kısmı Mako köpek balığı açıkta özellikle Orkinoslarla ve Palamut türleriyle gezer. ve onların içerisinde olduğu için balıkçımız buna Palamut Köpek balığı ismini verir. Aynı familyadan olduğu için onlarla birlikte hareket ediyor, onlarla avlanıyor. Dolayısıyla yakalanan görüntülerdeki Mako köpek balığı yetişkin bir birey değil. Yavru, daha çocuk. Dolayısıyla avlanmayı bilmiyor. Muhtemelen oradaki balıkçılarımız da onu cezbettiler. Yem attılar ona. Dolayısıyla teknenin etrafında dolaşıyor. Onlar da sanki adeta dalga geçer gibi onların sanal çapasına gelip onu yem zannediyor. O görüntüler ona ait görüntüler" dedi.

"Antalya Körfezi yavrulama alanı"

Yaklaşan turizm sezonu öncesi Konyaaltı Sahili'nde denize girecek olan vatandaşların tedirgin olmaması ve korkmaması gerektiğinin altını çizen Gökoğlu, "Diğer bir sakıncalı yanı da tam turizm sezonu başlıyor. Vatandaşlarımızı tedirgin eder bu şekildeki görüntüler. Bu açıdan yapmamaları gerekiyor. Bunu sosyal medyada paylaşmamaları gerekiyor. Zararsız bunlar, kendi yavru daha. Balıklar her zaman nesillerini devam ettirecek yerlere bırakırlar yavrularını. Çünkü orada yaşama şansı bulur onlar. Kıyılara doğru yaklaşırlar, orada yavrularlar. Körfezlere girip yavruyu bırakır çekilir. Ebeveynler derin sulara doğru giderler yine. Dolayısıyla yavru sığ sularda besin bulur ve yaşama şansını arttırır bu şekilde. Bu açıdan baktığınızda Antalya Körfezi daha önce bana gelen görüntüler de var. Elimizdeki örneklere baktığımızda bunların hepsinin yavru olduğunu görüyoruz. Yavru bireyler olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Koruma altındaki türlerden"

Mako cinsi köpek balıklarının kırmızı listede olduğunu ve avlanmasının yasak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Kırmızı listede bunlar. Mako avlanması, avcılığı yasaklı türlerin kırmızı listede olan türler. Dolayısıyla Antalya körfezi Makolar için önemli bir üreme alanı oluşturuyor. Bu bizim için değerli bir şey. Korkmamamız gerekiyor. İnsanlar yüzdüğü alanlara kadar gelmiyorlar. Gelseler de bizden korkarlar. Zaten dikkat ederseniz yaklaşık 1 metre civarında yavrular bunlar. Makolar 4 ile 14 arasında yavru verir. Annenin karnındaki gebelik süresi de 1.5 seneye yaklaşır, daha sonra yavru doğar. Yavrular 60-70 cm civarındadır. Zaten görüntüye bakarsanız yaklaşık 1 metre, 1,5 metre olabilir. Orada gördüğünü yiyecek zanneden bir küçük yavru daha. Balıkçılara uyarı da bulunabiliriz. Şimdi bundan dünyada nesilleri hızla azalan türler ve Akdeniz'de av baskısının en çok olduğu denizlerden biri. Çünkü Akdeniz'in kenarında çok değişik farklı ülkeler var. Dolayısıyla herkes Akdeniz'i sömürüyor. Aşırı bir şekilde Akdeniz'den pay almaya çalışıyor. Av baskısı bu türleri aşırı derecede popülasyonlarını düşürüyor" dedi.

Sayıları hızla azalan türler arasında

Köpek balıkların dünyada hızla azalan türler arasında bulunduğunun altını çizen Gökoğlu, "Dolayısıyla bu azalan türler içerisinde Dünya Koruma Birliği de kırmızı listeye aldı bu türleri. Avcılığı yasak. Balıkçılarımıza söyleyeceğimiz yakaladıkları an hemen bunları doğaya geri iade etmeleri gerekiyor. Bunların hemen geriye iade edilmesi gerekiyor ki yaşasınlar. Akdeniz ekosistemi açısından bunların önemli görevleri var. Dengeleri korur bu balıklar. Dolayısıyla insanlara zararı yok. Şu ana kadar Akdeniz'de yahut da Türkiye kıyılarında bir köpek balığı saldırısı şu ana kadar duydunuz mu? Duymadık. Yaşamımın çok büyük bir kısmı suyun altında geçiyor benim. Vatandaşımız korkmasın. Dün de suyun altındaydım, bugünde bir yerde de dün dalış yaptım ben. Tehlike yok, korku yok. Vatandaşlarımız rahatlıkla girsin. Denizlerimiz temiz. Güvenle denize girebilirler" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Hayvanlar, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yavru Köpek Balığı Şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

00:15 Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 05:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yavru Köpek Balığı Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement