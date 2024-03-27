Antalya'da yaz erken başladı, dünyaca ünlü sahil tarla gibi sürüldü
Hava sıcaklığının 22 dereceye ulaştığı kentte turistler denize girerken işletmeler de sezon hazırlıklarına hız verdi
Sahilde traktörler sahil düzenlemesi gerçekleştirdi
ANTALYA - Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da işletmeler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Turistlerin kar manzarası eşliğinde denize girdiği sahilde, traktörler tarla sürer gibi düzenleme çalışması yaptı.
Turizm kenti Antalya, sezonu erken açıyor. Yaz sezona hazırlanan işletmeler ise çalışmalarını hızlandırdı. Bazı işletmelerin önünde şezlong koyulacağı alanda traktörler tarla sürer gibi düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının 22 derece, nem oranının ise yüzde 61'e kadar ulaştığı kentte, güzel havayı değerlendirmek isteyenler ise sahillere akın etti. Çoğunluğu turistlerden oluşan kalabalık, denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da spor yapmayı tercih etti.
Meteoroloji verilerine göre, kentte hafta boyunca yağış beklenmiyor.
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