Antalya'da Yeni Kemik İliği Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Kemik İliği Merkezi Açıldı

Antalya\'da Yeni Kemik İliği Merkezi Açıldı

Antalya Şehir Hastanesinde kemik iliği doğrudan tedaviye başlayan yeni merkez, hastaları kabul ediyor.

15.01.2025 14:17
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Antalya Şehir Hastanesinde kan hastalıkları tedavisine yönelik kurulan 10 yataklı "Kemik İliği Transplantasyon Merkezi" hasta kabulüne başladı.

Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Mesut Göçer, AA muhabirine, Antalya Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan kemik iliği merkezinin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılıp kısa süre önce açılışının yapıldığını söyledi.

Merkezde gerektiği zaman tüm odalarda yoğun bakım koşullarını sağlayabileceklerini belirten Göçer, "Merkezimizde gerekli bütün altyapı var ve yılda 100-120 hastaya ilik nakletme potansiyeline sahip. Merkezimizde kemik iliği nakli uygulanacak. Özellikle lösemi, lenfoma ve miyelom gibi kan hastalıkları, kan kanserlerinin tedavilerinde kemik iliği nakli önemli bir aşama oluşturmakta. Bu hastaların tedavilerini artık kendi merkezimizde gerçekleştirebileceğiz." dedi.

Kemik iliği nakli süreci öncesinde bazı hazırlıklar gerektiğini dile getiren Göçer, bunun için tecrübeli, genç ve dinamik bir ekibe sahip olduklarını vurguladı.

Merkezde 10 gün içinde nakil yapmayı planladıklarını anlatan Göçer, şunları kaydetti:

"Hastalarımız herhangi bir şikayetle bize ya da acil servise başvurdukları zaman ilk muayene tarafımızca yapılıyor. Herhangi bir kanser, lösemi, miyelom, lenfoma gibi şüphe varsa, gerekli tetkikler hastanemizde yapılabiliyor. Hastanemiz bünyesine bir flow sitometri laboratuvarımız var. Burada lösemi ve miyelom gibi hastalıkların tanısını çok daha rahat koyabilmekteyiz. Ondan dolayı hastalarımızı başka bir merkeze gönderme ihtiyacımız bulunmamakta. Hastanın nakil süreciyle ilgili bütün gelişmeler bu merkezde olacak. Hastalar, nakil öncesindeki hazırlıkları tamamlandıktan sonra odalarına alınıp tedavi uygulanacak. Ondan sonra ya hastadan toplanacak ya da yakınlarından alınan hücreler hastaya nakledildikten sonra, verdiğimiz hücrelerin kemik iliğinde çalışmasını bekleyeceğiz ve bu, bir aylık süreci kapsıyor. Merkezimiz, en yeni ve en teknolojik donanıma sahip bir merkez."

Burdur ve Isparta gibi çevre illerden gelen hastaları da merkeze kabul ettiklerini bildiren Göçer, hastaların bekleme sürelerini en aza indirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yeni Kemik İliği Merkezi Açıldı - Son Dakika

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