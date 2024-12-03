Antalya\'da Yeni Su Tahliye Pompası ile Sel Riskine Karşı Önlem Alındı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, ani yağışlarda meydana gelebilecek sel ve taşkınlara karşı saatte 900 ton su tahliyesine sahip yeni su tahliye pompasını envarterine ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, planlı kurallı ve kimlikli bir kent anlayışıyla iklime ve afete dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü, yeni ekipmanları envanterine kazandırmaya devam ediyor.

Antalya'nın sel ve taşkın risklerine karşı daha hazırlıklı hale gelmesi için çalışmalar yürüten ASAT Genel Müdürlüğü, saatte 900 ton su tahliye kapasitesine sahip yeni bir su tahliye pompasını envanterine ekledi. Yeni drenaj pompası Boğaçayı'nda test edildi.

ASAT Genel Müdürlüğü Makine Bakım Onarım Şube Müdürü Doğan Karagöz, yeni ekipmana ilişkin şu bilgileri verdi:

"Aşırı yağışlardan kaynaklanan doğal afetlere karşı, ana arterlerde yağmur suyu hat temizliği yapıyoruz. Ayrıca, alt geçitlerde ve göllenme riski taşıyan diğer bölgelerde oluşabilecek sorunları önlemek için makine, teçhizat ve ekipman envanterimizi sürekli güçlendiriyoruz. ASAT Genel Müdürlüğü ekipman envarterimize taşınabilir dalgıç tip yeni bir drenaj motopompu ekledik. Saatte 900 metreküp su tahliye kapasitesine ve 50 metreye kadar su basma özelliğine sahip yeni drenaj pompamızın testlerini gerçekleştirdik. Afet durumlarında hızlı müdahale edebilmek adına makine ve teçhizatları sürekli hazır tutuyoruz. Yeni alınan drenaj pompası olası bir durumda afet riski taşıyan bölgelere hızla sevk edilerek kullanılmaya başlanacak."