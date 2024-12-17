Antalya'da Yılbaşı Festivali 20-29 Aralık'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Festivali 20-29 Aralık'ta Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20-29 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit'te Yılbaşı Festivali düzenleyecek. Festivalde yılbaşı çarşısı, çeşitli etkinlikler, konserler ve atölye çalışmaları yer alacak.

17.12.2024 11:41  Güncelleme: 12:59
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20-29 Aralık günleri arasında Cam Piramit'te Yılbaşı Festivali düzenleyecek. Festival kapsamında yılbaşı çarşısı kurulacak ve birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Cam Piramit'te Yılbaşı Festivali düzenlenecek. Antalyalılar, 20-29 Aralık günleri arasında gerçekleştirilecek festivalde keyifli vakit geçirirme imkanı bulacak.

Yılbaşına özel süslenecek Cam Piramit'te her gün 12.00-22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler gerçekleştirilecek. Antalya'da yerleşik olarak yaşayan yabancılar da festivalde kendi kültürlerini tanıtarak renkli etkinlikler düzenlenecek. Dev kar küresi ve yapay kar yağışı festivali ziyaret edenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Festivalde çeşitli atölye çalışmaları da yer alacak. Renkli etkinliklerin yanı sıra festivalde yılbaşına özel birçok ürün sergilenirken; kurulacak yeni yıl pazarında, yiyecek içecek stantları ve hediyelik eşya stantları yer alacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yılbaşı Festivali 20-29 Aralık'ta Düzenlenecek - Son Dakika

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