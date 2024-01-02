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Antalya'da Yılbaşı Gecesi Falezlerden Düşen Üniversite Öğrencileri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Yılbaşı Gecesi Falezlerden Düşen Üniversite Öğrencileri Hayatını Kaybetti

Antalya'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla eğlendikten sonra falezlerin kenarında oturan Burak Gelir ve Hilal Öğütlü, 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üniversite rektörü de olaya ilişkin üzüntüsünü dile getirdi.

02.01.2024 - 12:49,
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ANTALYA'da yılbaşı gecesi arkadaşlarıyla eğlendikten sonra falezlerin kenarında bir süre oturan üniversite öğrencileri Burak Gelir (21) ile Hilal Öğütlü (20), 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 1 Ocak saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde bulunan Karaalioğlu Parkı falezlerde meydana geldi. Karaalioğlu Parkı'na arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1'inci sınıf öğrencisi Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1'inci sınıf öğrencisi Hilal Öğütlü, bir süre eğlendikten sonra parkta bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarındaki falezlere çıktı. Burada bir süre oturan iki genç, bilinmeyen nedenle 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Deniz polisi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Hilal Öğütlü ile Burak Gelir'in cenazesi, bulundukları yerden alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dün akşam saatlerinde de iki gencin yakınları Adli Tıp Kurumu Morguna gelerek cesetleri aldı. Hilal Öğütlü'nün cansız bedeni defnedilmek üzere Konya'ya, Burak Gelir ise İzmir'e götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı. Rektör Özkan, 'Yıla maalesef çok kötü bir haber ile başladık. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencimiz Burak Gelir ile Sosyal Bilimler MYO öğrencimiz Hilal Öğütlü'nün vefat haberlerini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Her ölüm zor ancak yaşamının baharında iki gencimizi kaybetmek daha da üzücü. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Akdeniz Üniversitesi ailemizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.

Antalya\'da Yılbaşı Gecesi Falezlerden Düşen Üniversite Öğrencileri Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Yılbaşı Gecesi Falezlerden Düşen Üniversite Öğrencileri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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