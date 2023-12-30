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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kafe, restoran, bar ve alkol satışı yapılan yerleri denetledi. İş yerlerinin temizlik, gıda güvenliği ve ruhsat gibi unsurları kontrol edildi.

Antalya\'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi
30.12.2023 - 13:17,
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi kafe, restoran, bar ve alkol satışı yapılan yerlere yönelik denetim yapılarak, iş yerlerinin genel temizliği, gıdaların son tüketim tarihleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları gibi unsurlar kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların yılbaşı dolayısıyla yapacakları alışverişlerinde sıkıntı yaşamamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Zabıta memuru Murat Aksu da rutin yaptıkları denetimleri, yılbaşı dolayısıyla sıklaştırdıklarını aktardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yılbaşı öncesi iş yerleri denetlendi - Son Dakika
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