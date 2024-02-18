Antalya'da yol verme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da yol verme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya\'da yol verme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada, taksinin şoförü tarafından motosiklet sürücüsüne silahla ateş edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

18.02.2024 18:39
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı.

Tarihi Kaleiçi'nde Kocatepe Sokak'ta 07 T 0261 plakalı taksinin şoförü İ.N. ile 07 BJU 729 plakalı motosikletin sürücüsü İ.K. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü İ.N, yanında taşıdığı silahla İ.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan İ.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri taksinin sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yol verme kavgasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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