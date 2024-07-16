Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahilleri Doldurdu - Son Dakika
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Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nem Sahilleri Doldurdu

Antalya'da hava sıcaklığının 33 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı. Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerine akın etti. Bazıları ise park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti. Sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının daha da artacağını bildirdi.

16.07.2024 14:21
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Antalya'da yüzde 81'e ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 81'e ulaştı.

Sıcaktan ve nemden bunalanlar Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinden denize girdi, bazıları da park ve bahçelerde gölgelerde oturmayı tercih etti.

Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının 2-4 derece artmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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