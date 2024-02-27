Antalya'da Zabıta Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Antalya'da Zabıta Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya\'da Zabıta Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zabıta memuru, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kanmaz isimli zabıta memuru, büfenin önünde otururken Erdal V. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevrede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirerek bıçağı aldı. İlk müdahalesi yapılan Kanmaz, hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Şüpheli Erdal V. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu ve Kanmaz'ı mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde saldırganın mesai arkadaşını bıçaklaması ve araya girenlerin müdahalesi yer alıyor.

27.02.2024 16:37
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde mesai arkadaşı tarafından bıçaklanan zabıta yaşamını yitirdi.

Muratpaşa Belediyesinde zabıta olarak görev yapan İsmail Kanmaz (60), Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde'deki büfenin önünde oturduğu sırada, kendisi gibi zabıta memuru olan Erdal V'nin (36) bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekiler olaya müdahale ederek Erdal V'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Kanmaz, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Şüpheli Erdal V. olay yerine gelen polis ekibine teslim oldu. Polis merkezine götürülen zanlının, ilk ifadesinde, Kanmaz'ı kendisine mobbing uyguladığı için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Bu arada, olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Erdal V'nin mesai arkadaşını sırtından birkaç kez bıçaklaması ve araya girenlerin saldırganı etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Zabıta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Zabıta Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Zabıta Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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