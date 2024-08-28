Antalya'da Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Antalya'da Zafer Bayramı Kutlamaları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz yolcu taşıyacak. Ayrıca, Şahika Ercümen'in katılacağı Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası ve Zafer Kupası Turnuvası da düzenlenecek.

28.08.2024 15:44
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(ANTALYA)- Zafer Bayramı, Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı programlarla kutlanacak. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çeşitli etkinlikler ile kutlayacak. 30 Ağustos Cuma günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve nostalji tramvayı vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz olacak.

Kutlamalar kapsamında milli sporcu Şahika Ercümen yeni zaferlere imza atmak üzere Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası'na katılacak. Şampiyona, 30 Ağustos – 3 Eylül 2024 tarihleri arasında Kaş ilçesinde gerçekleşecek.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Zafer Kupası Turnuvası yapılacak. 30 Ağustos Cuma günü 16.00-21.00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Spor Akademisi halı sahalarında 6-12 yaş için minikler zafer kupası turnuvası düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Alanya ATABEM Kurs Merkezi öğrencileri ise 29 Ağustos Perşembe günü Zafer Çocukları Programı gerçekleştirecek. Saat 11.00'de cuma pazarı içindeki ATABEM Kurs Merkezi önünde düzenlenecek programda, öğrencilerin hazırladığı zafer konuşması, keman dinletisi, kurs öğrencileri tarafından hazırlanan Zafer Gösterisi ve Atatürk'ün İzinde Zafer Çocukları gösterimi yer alacak.

Kaynak: ANKA

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