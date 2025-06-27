Antalya\'da Zeytinlik Yangını Söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız ve zeytinlik yangını söndürüldü.

Gedik Mahallesi'nde ekini biçilmiş bir anız tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.