Antalya\'daki Bozayı Ailesi Kış Uykusuna Yatmadı

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ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan bozayı ailesi, kış uykusuna yatmıyor. Antalya'da kış şartlarının ılık geçmesinden dolayı uykuya yatmayan ayılar, miskin halleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kepez ilçesinde 650 dönüm orman alanına kurulu Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, 127 türden yaklaşık 1400 hayvan barınıyor. Bu türler arasında bulunan 7 bireylik bozayı ailesi, sıcak havanın etkisiyle mevsim alışkanlıklarında farklılıklar yaşıyor. Antalya'nın ılık iklimi, ayı ailesinin kış alışkanlıklarını değiştirdi. Ayı ailesi, ılık kış koşulları nedeniyle kış uykusuna yatmadı.

KIŞ UYKUSU DEĞİL, KIŞ MİSKİNLİĞİ

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, 7 bireylik bozayı ailesinin parkın ilgi çeken türleri arasında yer aldığını söyledi. Arsun, hepsinin isimleri olduğunu, bakıcılarının onlara isimleriyle seslendiğini ifade etti. Ayı ailesinin serin havalardan hoşlandığını dile getiren Arsun, yazın tüm günlerini havuzda geçirdiklerini, kışın ise ılık kış güneşinde bütün gün yattıklarını aktardı. Parktaki bozayıların kış uykusuna yatmak yerine kış günlerinde yarı uyku halinde miskinleştiklerini belirten Arsun, "Ayılar biliyorsunuz kışın uykuya yatan canlılar. Fakat Antalya'nın ılık kış iklimi onları uykuya yatırmıyor. Tipik bir kış uykusu görmüyoruz ama biraz daha rehavette geçiriyorlar. Bu kendilerini bırakmış miskin halleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" dedi.

Antalya'nın ılık kış mevsiminde miskinleşmeleriyle birlikte davranışlarının yavaşladığı gözlenen bozayı ailesi, yatarak besleniyor, yuvarlanıyor ve güneşleniyor. Ayıların bu davranışlarının ziyaretçilerin dikkatini çektiğini aktaran yetkililer, miskin hallerinin onlara ilgiyi artırdığını belirtti. Kış uykusuna yatamayan Teddy, Bobo, Tembel, Küçük Ayı, Gözlüklü, Maya ve Büyükbaba isimlerinin verildiği ayı ailesinin havalar ısındığında havuz kenarında güreşerek sosyal davranışlar sergiledikleri gözlemleniyor.