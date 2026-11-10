Antalya’daki COP31’de Tek Sağlık oturumunda yerel iklim eylemi ele alındı - Son Dakika
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Antalya’daki COP31’de Tek Sağlık oturumunda yerel iklim eylemi ele alındı

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Antalya’daki COP31’de Tek Sağlık oturumunda yerel iklim eylemi ele alındı
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Antalya’daki COP31’de Tek Sağlık oturumunda yerel iklim eylemi ele alındı
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Antalya’daki COP31 kapsamında düzenlenen Tek Sağlık oturumunda iklim krizinin insan, hayvan ve çevre sağlığına etkileri ele alındı. Pınar Okyay’ın moderatörlüğündeki oturumda kırılgan grupların korunması ve yerel yönetimlerin bilimsel verilerle politika geliştirmesi öne çıktı.

(ANTALYA) - Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 kapsamında düzenlenen Tek Sağlık oturumunda, iklim krizinin insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda kırılgan grupların korunması, yerel yönetimlerin bilimsel veriler doğrultusunda politika geliştirmesi ve kurumlar arası iş birliklerinin güçlendirilmesi konuları öne çıktı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Belediyeler Birliği ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğinde Dünya Sağlık Örgütü Pavyonu'nda "Sağlıklı Şehirler, Dayanıklı Topluluklar: Tek Sağlık Perspektifinden Yerel İklim Eylemi" başlıklı oturum düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay'ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda, Cork Sağlıklı Şehirleri Siyasi Temsilcisi ve Meclis Üyesi Tony Fitzgerald'ın video mesajı yayımlandı. Toplantıya, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Baş Bilim İnsanı Dr. Carlos Gonçalo das Neves çevrim içi katılarak iklim değişikliğinin gıda güvenliği ve sağlık risklerini nasıl yeniden şekillendirdiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Belediyeler Birliği'ni temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan'ın konuşmacı olduğu oturumda iklim değişikliğinin insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri, yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları ve bilimsel bilginin belediye hizmetlerine aktarılması gündeme geldi.

KIRILGAN MAHALLELERİN VE TOPLULUKLARIN BELİRLENMESİ ÖNE ÇIKTI

Oturumun ilk bölümünde, iklim riskleri Tek Sağlık perspektifinden değerlendirildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem Çağlayan, iklim değişikliğinin Türkiye'de insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilimsel verileri paylaştı. Çağlayan, Tek Sağlık yaklaşımının yalnızca insan ve hayvan sağlığını birlikte ele almakla sınırlı olmadığını, ekosistemin de bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise Tek Sağlık yaklaşımının belediyelerde uygulanabilmesi için gerekli kurumsal iş birliklerinin ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

İŞ BİRLİKLERİNİN SAĞLAYACAĞI KATKILAR GÜNDEME GELDİ

Oturumun ikinci bölümünde, iklim ve sağlık alanındaki bilimsel verilerin belediyelerin somut uygulamalarına nasıl aktarılabileceği üzerinde duruldu. Gıda ve vektör kaynaklı sağlık risklerinin belirlenmesi için şehirlerin izlemesi gereken yollar, sıcaklık ve sağlık eylem planlarında öncelik verilmesi gereken konular ve özellikle kırılgan grupların korunmasına yönelik yerel politikalar tartışıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, üniversiteler ve ulusal kurumlar arasında kurulabilecek iş birliklerinin yerel uygulamalara sağlayacağı katkılar da gündeme geldi. Teknik uzmanlık ve uygulamaya dönük rehberliğin, kapasitesi sınırlı belediyelere nasıl ulaştırılabileceği değerlendirildi. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı oturum, konuşmacıların şehirlerin geleceği açısından en önemli gördükleri öncelikleri paylaşmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
Pınar OkyayPolitikaAntalyaSağlıkGüncelCOP31Son Dakika

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