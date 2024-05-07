Antalya\'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında Kepez Belediye Başkanı\'nın tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi

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Antalya'daki teleferik kazası soruşturması kapsamında tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

Konyaaltı ilçesindeki Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen kazaya ilişkin tutuklanan Kocagöz'ün avukatı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz başvurusu yaptı.

Kocagöz ve tutuklu diğer 4 sanık için itirazı değerlendiren mahkeme, talebi kabul etmedi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Sistemin durmasıyla havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.?

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Karagöz'ün tutukluğuna yapılan ilk itiraz da 18 Nisan'da reddedilmişti.