Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

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Antalya'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği teleferik kazasına ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

14.04.2024 22:13  Güncelleme: 22:36
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Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

TELEFERİK KAZASINDA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 TUTUKLAMA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

"ÖN RAPOR HAZIRLANDI"

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, 12 Nisan'da saat 17.28'de kırılarak kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı, çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi, metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbarla olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Enes Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

MAHSUR KALANLARIN TAMAMI 22,5 SAATTE KURTARILDI

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinden uzman ekipler kente yönlendirilirken; kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı. AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama-kurtarma ekibi, gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri, kabinlerin üzerine çıkarak içeridekileri halatlarla indirip, güvenli bölgeye aldı. Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabası sonrasında 22,5 saatin sonunda, kabinlerdeki 174 kişi tahliye edildi.

Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

13 GÖZALTI KARARI

Kazaya ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. ANET firması genel müdür vekili B.S., mekanik mühendisi O.E., taşeron bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri S.Y., taşeron bakım şirketi sahibi S.T. ve R.T., bakım firması günlük otomasyon operasyonu sorumlusu S.K., mekanik bakım sorumluları O.K., Ö.E., K.K., bakım firması iş güvenliği uzmanı T.Ü.A., ANET iş güvenliği uzmanı M.A., bakım firması makine teknisyeni H.A. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan makine teknisyeni A.A.'nın yurt dışında olduğu, Türkiye'ye dönüşünde ifadesinin alınacağı kaydedildi. Gözaltındaki 12 şüpheli, bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

Antalya\'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

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Son Dakika Güncel Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • ZAFER YILDIZ: insan canı ile oynayanlar cezasını çeksin. Beşiktaşta yangında can verenlerin sorumlularının da ceza almasını bekliyoruz 192 6 Yanıtla Tolga Arslanoğlu: Erzincan 90 6 Abuzer Kadayıf: Tolga Kandil 3 11 Tolga Arslanoğlu: Ne alaka trol abuş 11 2
  • Erkan Ölmez: İyi de başkan ne alaka adam yeni göreve başladı 118 44 Yanıtla Poyraz Kayaer: Haberden de anlaşılacağı üzere o adam belediyeye ait anet şirketinin müdürü. Kısacası birinci derece ihmali olan şahıs. Suçluları savunmayin. İhmal yüzünden canlar gidiyor. Beşiktaş'ta belediyenin yuzunden 29 canımızın gittiği gibi. 143 27
  • necmettin sağlam: her kimin ihmali var ise adalete hesap versin ADALET Hepimiz için 136 7 Yanıtla
  • Murat özmen: Adam mazbatayı alalı daha 10 gün olmuş tutuklanıyor. 5 yıl yöneten eski başkan ne olacak? 76 57 Yanıtla İsmail Kalpan: belediye ile alakası yok zaten teleferik krpezde değil adam o şirketin müdürü 103 4
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