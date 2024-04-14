Antalya\'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı

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Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

TELEFERİK KAZASINDA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 TUTUKLAMA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi. Aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

"ÖN RAPOR HAZIRLANDI"

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."