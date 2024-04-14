Antalya'daki Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'daki Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Antalya\'daki Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, olaydaki ihmallere ilişkin tespitler yer aldı.

14.04.2024 23:25  Güncelleme: 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası sonrası tutuklanan 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, olaydaki ihmallere ilişkin tespitler de yer aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde cuma günü meydana gelen kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5 şüphelinin mahkemeye sevk yazısında, bilirkişi heyetinin, kurtarma çalışmaları devam ederken olay yerinde inceleme ve keşif yaptığı belirtildi.

Bilirkişi heyetinin sunduğu ön raporda kazanın, 5 numaralı teleferik direğinde yer alan çekici/taşıyıcı halatların taşıyıcı makara içine sıkışması sonucu ağırlığın 5 numaralı direğe yüklenmesi sonrasında direğin mukavemet gösteremeyerek cıvatalarda yer alan deformasyon sebebiyle de bağlantı noktasından kırılması nedeniyle meydana geldiği hatırlatılan yazıda, şüphelilerin alınan beyanlarında teleferiğin yıllık ağır bakımı vesilesiyle yaklaşık 3 ay sürecek bir bakıma alınması gerektiği, 2024 yılında ise yerel seçimler ve bayram gerekçesiyle ağır bakımın kapsamının daraltıldığı ifade edildi.

Yazıda, toplamda 2 haftalık sürede sınırlı bakım yapılarak tesisin işletmeye alındığı aktarılarak, "Değiştirilmesi teklif edilen taşıyıcı makaraların değişiminin de bu kapsamda iptal edildiği, ötelendiği, bu yönde ihmal gösterilmek suretiyle yeterli ve gerekli ağır bakım yapılmadığından ötürü yukarıda izah olunan suretle olayın meydana geldiği tespit edilmiştir. Yine olay kapsamında, alınan ifadelerde olayın yaşandığı gün, kabinler içerisinden dahili hat ile teleferik işletmesine 5 numaralı direkte kıvılcım görüldüğünün 2 farklı ihbar ile iletildiği, bu hususun da olayın gerçekleşme nedenine ilişkin tespitlerle örtüştüğü, alınan bilirkişi raporunda tesisin acil eylem planına ilişkin eksikliklerin mevcut olduğu, olası bir kaza durumunda tahliye eylem planının mevcut olmadığı görülmüştür. İzah olunan nedenlerle de 184 kişinin mahsur kalması ve kurtarma çalışmalarının 23 saat sürmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır." denildi.

"156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parça değiştirildi"

Bahsi geçen teleferik işletmesinin Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ANET AŞ isimli firmaya ait olduğu, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmetlerinin ise Mega Tower AŞ isimli firmadan hizmet alımı şeklinde gerçekleştirildiğine işaret edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sürekli bakım onarımdan sorumlu olan Mega Tower firmasının görevlilerinin alınan beyanlarında, ağır bakım kapsamında kazaya sebebiyet veren makaraların değişiminin ANET isimli firmaya teklif edilmek suretiyle bildirildiği ancak yerel seçim ve bayram bahaneleriyle ağır bakımda teklif edilen makaraların değişiminin ötelendiği, alınan ifadelerden yerel seçim ve bayram tatili bahane edilerek 156 kalem parçanın değişmesi teklif edilmesine rağmen 19 parçanın değiştirilmesi ile yetinildiği, bu hususta ANET isimli firma tarafından ihmal gösterildiği anlaşılmaktadır. ANET AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan, dosyaya sunduğu belgelerden 28 Kasım 2023'te istifa ettiği anlaşılan, dosya içerisinde yer alan ticaret sicil gazetesi örneklerine göre ise 19 Şubat 2024 tarihinde istifası ilan edilen Mesut Kocagöz isimli şüphelinin her ne kadar savunmasında 2023 yılında istifa ettiğini, bu tarihten sonra yapılan ağır bakım hizmet alım sözleşmesindeki eksiklerden sorumlu tutulamayacağını beyan etmişse de, bilirkişiler tarafından hazırlanan ön raporda 2017 yılından itibaren direklere ait cıvataların torkunda boşluk olup olmadığının kontrolü, cıvataların korozyona uğrayıp uğramadığının kontrolü ve tespiti, malzeme yorulmasının dikkate alınarak belli zaman aralıklarında cıvata, rondela, rulman gibi makine elemanlarının değişimlerinin yapılmadığının tespit edildiği, tesiste bulunan 9 adet teleferik direğinin üzerindeki traverslerde çalışan lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formlarının bulunmadığının tespit edilmesi karşısında, olayın meydana gelmesinde geçmişe sirayet eden kusurların bulunduğu kanaatine varıldı."

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen avukat Memiş Gümüş (54) yaşamını yitirmiş, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva yaralanmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Antalya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
    07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti

    Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.

  • Apple, App Store'da emülatörlere izin vermeye başladı
    07:09 Apple, App Store'da emülatörlere izin vermeye başladı

    Apple, AB yasalarına uyum sağlamak amacıyla App Store'da emülatörlerin yer almasına izin vermeye başladı. Emu64 XL ve iGBA gibi emülatörler ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanılabilir hale geldi.

  • Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak
    06:49 Donald Trump, New York'ta başlayacak olan dava ile ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olacak

    Donald Trump, 2016 seçimlerinden önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmekle suçlanıyor. Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak hapis cezasından kurtulma ihtimali de bulunan Trump, bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir. Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor ve suçsuz olduğunu savunuyor. Dava, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen üzerinden ödeme etrafında şekilleniyor ve altı-sekiz hafta arasında sürmesi bekleniyor.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlamak yeter
    05:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Gazze'deki soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlamak yeter

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İtalya'da bir camide yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan soykırımı durdurmak için dünyanın insan olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Erbaş, mazlumun inancına, ırkına veya dinine bakılmaması gerektiğini vurgulayarak, dünyadaki olumsuzlukların sadece Müslümanlara bırakılamayacağını belirtti. Ayrıca, insan hakları ve insancıl davranmanın temelini İslam'ın attığını ifade etti.

  • İnegöl'de uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
    04:55 İnegöl'de uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu şüphelileri teknik takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • BM Güvenlik Konseyi Orta Doğu Gündemiyle Toplandı
    04:40 BM Güvenlik Konseyi Orta Doğu Gündemiyle Toplandı

    Orta Doğu'da gerilimi azaltmak için tüm ülkeleri sorumluluk almaya çağıran BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Daha fazla savaşı ne bölge, ne de dünya kaldırabilir" dedi.

  • Meksika'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi
    04:23 Meksika'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterildi

    Meksika'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldi. Göstericiler, Filistin'e destek sloganları atarak ateşkesin sağlanmasını ve saldırıların durmasını istedi. Protestocular, İsrail'in bombardımanında ölen kadın ve çocuklara dikkat çekerek özgür Filistin çağrısında bulundu.


07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
20:28 Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu
20:00 AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan “ıstakoz“ paylaşımına ilginç savunma AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 07:43:44. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki Teleferik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement