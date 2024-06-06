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Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Murtiçi mahallesinde öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı .Yangında 2 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Antalya'nın Akseki ilçesi Manavgat sınırı yakınlarında yakınları Murtiçi Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nün 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı 4 hizmet aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabilen ve 2 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirilen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.