Antalya'daki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan orman yangını, 2 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman arazisi zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

06.06.2024 18:21
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Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi Murtiçi mahallesinde öğle saatlerinde başlayan ve geniş bir alanı etkileyen orman yangını kontrol altına alındı .Yangında 2 hektarlık orman arazisi zarar gördü.

Antalya'nın Akseki ilçesi Manavgat sınırı yakınlarında yakınları Murtiçi Mahallesi'nde ormanlık ve dağlık alanda başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'nün 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı 4 hizmet aracı, 4 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonunda kontrol altına alınabilen ve 2 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirilen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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