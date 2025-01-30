Antalya'daki Yangında 3 Çocuk Devlet Korumasında - Son Dakika
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Antalya'daki Yangında 3 Çocuk Devlet Korumasında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yangından kurtulan 3 çocuğun tedavi ve koruma altında olduğunu açıkladı.

30.01.2025 13:16
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, " Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin, "Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır." açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'daki Yangında 3 Çocuk Devlet Korumasında - Son Dakika

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